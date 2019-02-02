Погода приготовила испытания для столичных коммунальщиков

В Москве в течение прошедших выходных дней выпало до 20 сантиметров снега, а в отдельных местах высота сугробов достигла полуметровой высоты.



Городские власти отмечают, что столь серьезное испытание на долю коммунальщиков в последний раз выпадало 20 лет назад.



Изначально планировалось отправить на уборку снега 9 тысяч машин, но в дальнейшем их количество увеличили еще на треть. За счет оперативной уборки снега удалось избежать серьезных происшествий на дорогах, но при этом скорость движения автотранспорта была значительно ниже средних показателей для выходных дней.



Дорожники отмечают, что определенные проблемы возникли у большегрузного транзитного транспорта, часть из которого не имеет зимней резины. Для их вытаскивания пришлось использовать автомобили ЦОДД.



В нынешнем году впервые задействовали и новую технику, только осваиваемую дорожными службами. Например, снегоуборочные машины «Унимог», которые не нуждаются в грузовиках, а сваливают убираемый снег на газонах.



Никаких происшествий не произошла на железнодорожном и воздушном транспорте, все рейсы отправлялись по расписанию, и только для некоторых электричек были отмечены минимальные задержки на несколько минут, никак не сказавшиеся на комфорте для пассажиров.



Несмотря на ветреную погоду (до 17м/с), на улицах Москвы в выходные дни было также многолюдно, не пустовали и городские парки, привлекавшие большое число гостей.