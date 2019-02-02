Мини-мозги отечественного производства

Российским ученым, представляющим Институт цитологии и генетики РАН, удалось успешно справиться со сложной задачей создания уникальных тканей, фактически представляющих собой миниатюрный человеческий мозг.



Проводимые опыты позволили обиться трехмесячного жизненного цикла с достижением размеров около 5мм. В своем развитии искусственно созданный мини-мозг полностью повторяет этапы, характерные для могла человеческих эмбрионов.



Ученые отмечают, что создание церебральных органоидов является настоящим прорывом, так как позволяет проводить огромный пласт разнообразных экспериментов с мозгом. Сегодня подобная возможность в научном мире практически полностью отсутствует в силу защиты мозга прочными костями черепной коробки.



Новые мини-мозги используются для изучения таких сложных болезней как Альцгеймер, шизофрения, вирус Зика и другие, воздействующие на человеческий мозг, и неизлечимые в настоящее время.



Специалисты потратили значительные усилия, чтобы создать оптимальные условия для роста клеток церебральных органоидов. Теперь же удалось добиться стабильности их роста.



Одной из первоначальных целей проводимых исследование стало стремление найти причины влияния и отключения гена CNTN6 у некоторых людей, страдающих умственной отсталостью. Ученые рассчитывают, что в случае успешного решения задачи можно будет повысить качество дородового скрининга, выявляя на ранних стадиях возможные отклонения в умственном развитии плода.