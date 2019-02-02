Образованные мужчины склонны к лишнему весу

Проведенные исследования позволили установить наличие зависимости между социально-экономическим положением человека и наличием лишнего веса.



Проведенная работа позволила установить, что среди россиян, достигших совершеннолетия, около 50% имеют проблемы с массой тела, а среди людей, обладающих высоким уровнем образования, данный показатель доходит до двух третей. Наибольшие проблемы наблюдаются у людей в возрасте, которым значительно сложнее сбрасывать вес, чем молодым.



В качестве исследовательской базы были использованы материалы национальных данных мониторинга экономического положения и здоровья населения за период 2012-2016гг. Исследовав несколько десятков тысяч лиц, специалисты смогли выявить наличие зависимости между весом, уровнем образования и трудоустройством.



Оказалось, что наличие хорошего образования обеспечивает стройность фигуры только для женщин, в то время как у мужчин ситуация противоположная, и они при наличии образованности чаще страдают ожирением различной степени. При этом, чем выше уровень образования, тем больше проблем с весом. Если среди людей, имеющих неполное среднее образование, нормальный вес держит 43% россиян, то среди обладателей дипломов о высшем образовании таких оказывается уже 35%.



Кроме того, последние тенденции показывают, что динамика ожирения у мужчин значительно выше, в то время как женская половина человечества уже длительное время удерживает значения в стабильном состоянии.