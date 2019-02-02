Передачу Курил россияне не поддерживают

Проведенный специалистами ВЦИОМ опрос показал, что подавляющая часть россиян считает Курильские острова российской территорией, и выступает категорически против каких-либо территориальных уступок японской стороне.



Опрос показал, что 79% россиян осведомлены о желании Японии получить часть Курильских островов (4 острова), а 77% выступают против подобной передачи, будь-то возврат всех требуемых островов или передача только части из них. Среди тех, кто придерживается противоположного мнения, всего 14%, причем необходимость подобной передачи она объясняют необходимостью нормализации двусторонних отношений и полноценным мирным договором между странами. Подобную причину в качестве основной называют 7% участников социологического опроса.



Среди тех, кто против передачи, чаще всего присутствует точка зрения о законном русском владении островами (29% респондентов) и их честном завоевании по время войны (10%).



При этом наблюдается рост мнения о том, что переговорный процесс необходимо вести до тех пор, пока не будет достигнуто решение, удовлетворяющее обе стороны. Если в 2009-м году так считало 35% россиян, то по истечению почти 10 лет уже 51% опрошенных.



Только 13% российских граждан считают, что любые контакты по вопросам урегулирования ситуации необходимо прекратить или же подписать мир даже при условии, что им будет нанесен ущерб российским интересам.