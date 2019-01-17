Десятка популярных авто с АКПП

В России все большую популярность приобретают автомобили с автоматической трансмиссией.



Если еще десять лет назад они вызывали недоверие у автомобилистов, то сегодня каждый второй новый автомобиль в стране оснащен АКПП.



Агентство «АВТОСТАТ» составило рейтинг наиболее продаваемых в нашей стране авто с автоматической коробкой. Всего же в стране за 2018-й год (без декабря) было реализовано около 850 тысяч машин.



Вся первая тройка принадлежит корейским моделям. Лидером является KIA RIO, один из наиболее популярных автомобилей в России. В общей сложности за указанный период было реализовано 60 тысяч подобных авто. Далее в рейтинге находятся Hyundai Creta и Hyundai Solaris, которые были проданы в объеме 45,8 и 41,7 тысячи экземпляров, и также относятся к категории наиболее распространенных на рынке.



В пятерке оказались также более дорогостоящие модели Toyota Camry и Volkswagen Tiguan. Первых было продано около 29,7 тысячи единиц, а вторых на 1,7 тысячи меньше.



В десятку рейтинга авто с АКПП вошли также кроссоверы KIA Sportage, Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5. Кроме того, в ТОП-10 пробился бюджетный седан Volkswagen Polo. Каждый из этих автомобилей был за указанный период продан в объеме 19,5-25,5 тысяч единиц.



Таким образом, подавляющее большинство наиболее популярных марок авто принадлежит корейским и японским брендам. Из европейцев в списке оказались только представители Volkswagen.