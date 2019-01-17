В России определили лучшие интернет-ресурсы в сфере русского языка

В России назвали лучшие сайты образовательного характера, предназначенные для изучения русского языка.



Рейтинг был составлен специалистами Башкирского ГПУ на основе изучения десятков проектов, представленных в Рунете.



Победителем в итоге стал портал «Современный русский», разработчики которого находятся в Омске. В тройке призеров также оказались интернет-сайты Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина и справочник «Грамота.ру».



Авторы рейтинга отмечают, что работа по выявлению лучших образовательных сайтов по предмету растянулась на два года. За это время было рассмотрено около трехсот сайтов, каждый из которых был подвергнут всесторонней оценке по множественным критериям.



В расчет принимался не только объем предоставляемой информации, но и степень ее актуальности, доступность для понимания, удобство интерфейса и навигации по сайту, уровень технологичности исполнения и так далее. В расчет также принимались возможности по организации открытого образования на базе возможностей интернет-ресурса.



Проведенная исследовательская работа позволила создать отдельный сайт, предоставляющий доступ к созданной системе ранжирования всех тематических ресурсов, представляющий собой уникальную базу данных в электронном формате и общем доступе.



Напомним, что грант на проведение исследования был выдан Минобрнауки в рамках реализации в стране целевой программы «Русский язык».