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Самые туристические города России

14.01.2019

Самые туристические города РоссииВ России определили наиболее популярные среди туристов города.

Лидером рейтинга оказался Петербург, именно здесь чаще всего происходит бронирование гостиниц. В среднем продолжительность пребывания в Питере составляет четыре-пять ночей со средним суточным ценником около 2,9 тысячи рублей. Туристов привлекают в первую очередь многочисленные городские исторические достопримечательности.

Далее следует Москва, в которой в среднем гости пребывают около 3,5 дней при средней стоимости суточного проживания около 3,75 тысячи рублей. Замыкает лидирующую тройку Казань, где стоимость гостиничного номера составляет 3 тысячи рублей. Среди лидеров также значатся Краснодар и Петрозаводск, в которых россияне в среднем проводят два-три дня.

В Ростове и Екатеринбурге стоимость проживания составляет 2,1-2,2 тысячи рублей, при этом туристы останавливаются в этих городах кратковременно, в среднем на 1,7 и 2,3 дня соответственно. В десятке лидеров и Воронеж, причем в городе стоимость проживания в гостиницах не превышает в среднем 1,9 тысячи рублей.

Любопытно, что самое дорогое проживание в Нижнем Новгороде. В среднем за снятый на сутки номер отдыхающим предстоит заплатить 4,2 тысячи рублей. В среднем посещение города туристами занимает 2,2 дня. В лидирующей десятке оказалась также Тула, где ценник проживания составляет 2 тысячи рублей при времени проживания около 2,6 суток.

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