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Пропавших детей станет легче найти

14.01.2019

Пропавших детей станет легче найтиВ Госдуме прошел первое чтение новый законопроект, предусматривающий значительное упрощение процедуры поиска пропавших несовершеннолетних.

Теперь в полиции после поступления заявления от родственников пропавшего, смогут оперативно получать данные по геолокации мобильных устройств, имеющихся в распоряжении ребенка.

Авторы изменений в законодательстве отмечают, что в первую очередь при спасении ребенка требуется оперативность, чем быстрее будет установлено место его нахождения, тем выше шансы на сохранение жизни и здоровья.

В России только за пять лет пропало около 40 тысяч детей, из которых треть малолетние. Многие из них в момент пропажи обладали смартфонами, планшетами и другими устройствами, позволяющими установить координаты его расположения. При этом современные технические возможности позволяют оперативно не только установить последнее место работы устройства, но и способ, при помощи которого произошло его отключение (разрядилась батарея, выключен штатно и так далее).

Предусматривается, что для доступа к данным геолокации необходимо будет получить заявление от родителей ребенка или его законных опекунов. В случае оформлять SIM-карты на сторонних лиц, дополнительно потребуется их разрешение (письменное). Никаких судебных решений по данному вопросу не требуется, достаточно просто уведомить его об этом. Решение о продолжении поисков принимается службами не позднее 48 часов.

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