Что россияне желали на новый 2019 год

В преддверии Нового года социологи установили перечень наиболее популярных вещей, которые россияне хотели бы попросить у Деда Мороза, как для себя, так и окружающих.



По данным ВЦИОМ самым распространенным подарком от Деда Мороза россияне хотели видеть здоровье. Такой ответ дали 37% россиян, причем чаще всего такое пожелание высказывали люди старшего возраста (45% опрошенных), а также представительницы женского пола (37% всех участниц). Данный вариант новогоднего пожелания оказался явным лидером в стране, и в несколько раз опередил следующий по популярности вариант ответа, высказанный российскими гражданами.



Еще 10% высказались за мир во всем мире, а пожелания материального благополучия характерны для 9% респондентов.



Около 5% населения пожелало получить квартиру, причем среди лиц в возрасте до 34 лет такой вариант обращения к Деду Морозу встречается вдвое чаще. Еще 5% россиян пожелали получить в качестве подарка продвижение по карьерной лестнице. Благополучия для всех людей захотели получить еще 5% участников проведенного опроса.



Среди других ответов были стабильность и процветание страны, а также повышение уровня пенсий и жизни в России. Такие ответы дали соответственно 4% и 3% респондентов. Менее популярными вариантами пожеланий оказались пожелания путешествий, снижение цен на товары, благополучия для своих внуков, нематериальных благ для окружающих людей. Эти и другие варианты смогли по результатам набрать не больше 2% голосов.



Инфографика ВЦИОМ



