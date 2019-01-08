Безопасность банковской карты можно повысить

Сегодня хищения средств с банковских карт выступают одним из наиболее распространенных видов мошенничества.



Известный эксперт в области кибербезопасности Илья Сачков дает несколько советов, как повысить собственный уровень безопасности.



Эксперт отмечает, что в последнее время число подобных атак во всем мире растет. С одной стороны средняя величина ущерба от одной атаки становится меньше, но и сами хакеры оказываются в большей безопасности. Например, взломщики из одной стороны проводят атаку на иностранный банк, а затем проводят обналичивание денежных средств в третьей стране.



В свою очередь и сами баки оптимизируют бизнес с точки зрения защиты клиентов, предлагая им наличие страховки или выплачивая компенсации пострадавшим от хакерских атак. Значительно опаснее взломы смартфонов через вирусные приложения или SMS-рассылку. В таком случае можно не рассчитывать на получение компенсации, так как вины банка в этом нет.



Среди средств защиты Сачков предлагает использовать двухфакторную аутентификацию с подтверждением входа разовыми кодами, получаемыми через SMS. Стоит подключить и SMS-уведомления, позволяющие узнавать обо всех несанкционированных расходах сразу после прохождения платежа.



Среди средств защиты эксперт рекомендует разделение всех финансов между несколькими картами, а также использование для платежей в интернете единственной карты с минимальным объемом средств на счету. Кроме того, ни в коем случае 6нельзя переходить по получаемым незнакомым ссылкам, особенно спаму.