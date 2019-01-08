3D-технологию довели до совершенства

Российским специалистам удалось усовершенствовать технологию 3D-печати, позволяющей создавать детали с любым профилем поверхности, обеспечивая при этом сохранение их прочности на заданном уровне.



В настоящее время разработка уже тестируется представителями компаний BMW и Airbus, а рассчитывать на массовое внедрение можно в течение нескольких ближайших лет.



Сегодня композитные материалы при всех своих преимуществах имеют и серьезнейший недостаток, сохранение высокой прочности только в направлении укладки волокон. Российским специалистам удалось решить данную проблему. В компании «Анизопринт» разработали уникальный 3D-принтер, который в процессе печати укладывает волокна в различных направлениях на разных участках будущей детали, что делает ее одинаково устойчивой к нагрузкам во всех плоскостях и направлениях приложения.



Кроме того, новый 3D-принтер способен изначально оставлять места под крепежные элементы. В настоящее время при сверлении композитных деталей существенно снижается их прочность. Разработчики отмечают, что волокна просто пускаются вокруг отверстия, как в древесной структуре материал обходит пучки.



Как результат, создаваемые детали по своей прочности вдвое превосходят алюминий, но при этом обладают еще и вдвое меньшей массой. Это открывает перед материалом потенциал применения в авиационной сфере, автомобилестроении и других высокотехнологичных отраслях производства.