Наступивший год астрономов скучать не заставит

В нынешнем году поклонники астрономии получат достаточно много поводов любоваться небосклоном.



Например, в конце года астроном ожидает транзит Меркурия по солнечному диску. Увидеть его можно будет 11-го ноября. В этот день Меркурий займет свое положение между нашей планетой и светилом, что позволит наблюдать ее на фоне Солнца. Причем следующий подобный проход должен состояться только в 2032-м году.



В первой декаде июня максимально приблизится к Земле Юпитера. Астрономы смогут наблюдать его в телескопы, причем сама планета за счет больших визуальных размеров окажется более доступной для детального изучения ее поверхности.



На 24 августа придется соединение Венеры с Марсом, когда планеты на небосводе окажутся предельно близко друг к другу. Наблюдать подобное явление сможет каждый желающий.



Что касается затмений, то в нынешнем году их для россиян не будет. Полное затмение произойдет в начале июня, но увидят его только жители Латинской Америки, а вот на Дальнем Востоке, в частности на Чукотке, уже 6-го января можно будет увидеть затмение с зоной перекрытия поверхности Солнца на 71%.



В январе будет видно и полное лунное затмение. Астрономы предсказывают его на 21 января. Лучше всего его можно будет наблюдать в европейской части нашей страны.



Если говорить о кометах, то здесь предсказаний от специалистов нет, слишком непредсказуемыми являются подобнее явления, да и наблюдать за ними можно только через телескопы с хорошим разрешением.