Новшеств в нынешнем году будет предостаточно

В наступившем 2019-м году россиян ждет достаточно много изменений, большая часть из которых направлена на комфорт и повышение защищенности граждан.



Например, с начала второго полугодия начинают действовать новые правила работы с дольщиками, запрещающие застройщикам пользоваться средствами, полученными в рамках заключения договоров долевого участия, до момента передачи объекта в эксплуатацию.



Предусматривается, что все это время средства будут находиться на эскроу-счетах банка в замороженном состоянии. Соответственно строителям придется рассчитывать на собственный капитал или банковские кредиты.



Планируется в стране и масштабная «мусорная реформа», предусматривающая наведение порядка в данной отрасли, но не исключено, что отработка всех основных моментов затянется, и изменения граждане ощутят, в том числе по оплате, уже в 2020-м году.



Уже вступили в силу с начала года поправки в законодательство в сфере регистрации граждан. Теперь они смогут регистрироваться в качестве мест постоянного проживания на дачах, что было весьма проблематично ранее. Главное, чтобы объект удовлетворял определенным требованиям по качеству проживания. Сам же термин «дача» останется в прошлом.



С июля в стране будет полностью отменен внутренний роуминг, соответствующее постановление уже подписано президентом. Это позволит по всей территории страны пользоваться мобильной связью по тарифу «домашнего» региона.



Произойдут и другие изменения, например, россияне получили отпуск на диспансеризацию, а телевидение переходит на цифровой формат вещания.