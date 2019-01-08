Чем запомнился россиянам уходящий год

Среди всех событий 2018-го года россияне больше всего запомнили футбольный чемпионат мира. По данным ВЦИОМ в ходе проведенного опроса его назвали 12% граждан.



Среди общегосударственных изменений вне конкуренции оказалась пенсионная реформа, собравшая 24% голосов. В категории «скандалы» больше всего россиян волновали события в отношениях с Украиной и последний инцидент у моста в Крым (10%). Еще 7% опрошенных указали на отравление в Англии Скрипалей.



В прессе больше всего упоминаний было о ЧМ-2018 (более 20,6 миллиона), пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» (Кемерово) и очередном президентстве В.В. Путина, 16,1 и 12,2 миллиона упоминаний. Среди международных событий чаще всего упоминалось отравление семьи Скрипаль (около 14,7 миллиона заметок в СМИ).



Среди политиков в очередной раз бессменным лидером является Владимир Путин, за которого высказалось 46% респондентов. В тройку вошли Сергей Лавров и Сергей Шойгу, набравшие соответственно 18% и 9%.



У спортсменов россияне выделили фигуристок Загитову и Медведеву, блиставших на Олимпиаде, а также Дзюбу и Акинфеева, внесших немалый вклад в успех нашей футбольной сборной на мировом чемпионате. При этом в среде писателей нет ни одного яркого автора, как результат, каждый из участников рейтинга набрал не больше 2% голосов.



Прошедший год россияне оценивают в целом положительно, причем ожидания от наступившего 2019-го года весьма скромные, в частности индекс личных ожиданий составил всего 34 п.п., что на 30п.п. ниже показателей прошлого года. Удачным для себя новый год предпочитает считать 21% граждан.