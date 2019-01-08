Авансовые платежи по налогам стали реальностью

В России с началом 2019-го года вступил в силу набор поправок к действующему налоговому законодательству, вводящему в действие практику авансовых платежей.



Теперь граждане могут заплатить за недвижимость, автомобиль или другое имущество налог заранее, до момента получения платежной квитанции из ФНС.



Сама по себе процедура предельно проста. Федеральное казначейство открывает для налогоплательщика счет, на который последний имеет возможность переводить денежные средства в любом размере. По мере появления налоговых платежей средства в необходимом объеме будут автоматически списываться для погашения долга.



Теперь обладатели «Личного кабинета» на сайте ФНС получили в свое распоряжение функционал «Единый налоговый платеж». Через него можно внести денежные средства посредством пластиковой карты или банковского перевода, а также контролировать остатки на счетах, суммы и направления списания платежей с детализацией каждого из них.



Для доступа к новой возможности граждане имеют право воспользоваться и другими сервисами, предлагаемыми на портале ФНС РФ, например, «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц». В данном случае пополнение можно будет осуществить только через банк, имеющий соглашение с Налоговой службой.



Сегодня все налоги должны быть уплачены гражданами до начала декабря, в то время как сроки рассылки квитанций установлены до 1-го ноября каждого года. За ограниченный временной интервал многие граждан забывают провести оплату или не имеют в указанное время необходимых денежных средств. Новая опция позволит своевременно оплачивать налоги и избежать начисления пеней.