Отпуск спецназначения появился в России

В нашей стране у работающих граждан появился новый вид отпуска. Так называемый «специальный отпуск» должен предоставляться гражданам, желающим пройти медицинскую диспансеризацию, причем работодатель должен будет не только отпустить сотрудника, но и провести ему оплату указанного дня.



Соответствующие изменения появились с Нового года в отечественном Трудовом кодексе. Предусматривается, что подобный отпуск в объеме одного дня должен предоставляться гражданам раз за три года, а люди, достигшие предпенсионного возраста, смогут воспользоваться новой возможностью до трех раз ежегодно. Для получения отпуска работнику будет достаточно обратиться к своему работодателю в письменной форме.



Основной целью явления является расширение возможности диспансеризации российского населения. Сегодня только отдельные категории граждан должны регулярно проходить на работе медосмотры. Соответственно диспансеризация даст возможность более эффективно определять уровень здоровья значительной части населения страны, сегодня остающихся вне зоны действия системы здравоохранения.



Кроме того, прохождение регулярных медосмотров позволяет улучшить показатели здоровья населения за счет своевременного выявления у граждан сложных заболеваний на начальных этапах, когда еще есть возможность справиться с ними. В свою очередь после диспансеризации россиян смогут направлять на углубленное обследование.