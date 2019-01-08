Прописку на даче существенно упростили

Россияне получили возможность с начала 2019-го года в упрощенном порядке регистрироваться на дачах. Это стало возможно благодаря новому закону, регламентирующему ведение садоводства и огородничества в личных целях.



Документ предусматривает возможности регистрации граждан на территории садовых товариществ в любых строениях, относимых к категории жилых. Никаких дополнительных требований по их размерам или техническому состоянию не предусматривается.



Вместе с этим жилым может быть признан и садовый дом. Последний является строением нежилого назначения, предназначенным для временного отдыха человека, и не относящийся к категории гаражей и строений хозяйственного назначения. При этом порядок проведения перевода садового домика в жилое помещение был определен на правительственном уровне еще в конце 2018-го года.



Сама процедура стала значительно проще, в частности отпала потребность в специальных межведомственных комиссиях, призванных проводить оценку. Собственники достаточно предоставить заключение проведенного обследования технического состояния строения, которое должно подтвердить, что дом пригоден для безопасного проживания человека. Получить такое заключение можно в организациях, занимающихся строительными изысканиями.



Вместе с законом предусматривается, что в дальнейшем муниципальные и региональные власти смогут инфраструктурно помогать товариществам, подводя центральное водоснабжение, проводя газификацию и подвод электричества.