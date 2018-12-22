Почему женщины живут дольше?

Ученым удалось установить, почему средняя продолжительность жизни у женщин оказывается выше, чем у мужчин. Они установили, что важную роль в данном вопросе играет генетика, причем в первую очередь X-хромосома, играющая значительно большую роль, чем Y-хромосома мужчин.





Рассуждая над этим вопросом, специалисты решили проверить теорию наличия лишних X-хромосом у женщин. В общей сложности экспериментальная часть продолжалась три года. За это время велось изучение грызунов с измененным составом хромосом.Биологам удалось успешно вживить в ДНК недостающие хромосомы, чтобы создать живых существ, обладающих смешанным хромосомным рядом. Их и сравнивали с обычными грызунами, обладающими стандартным генетическим набором.Проведенные исследования показали, что более продолжительной жизнью обладают особи, имеющие лишнюю Х-хромосому, причем самки в силу своей предрасположенности к данной хромосоме, демонстрировали более высокие показатели, чем самцы. При этом пол особей не имеет никакого значения, главное, генетическая составляющая.Ранее появилась информация о серии исследований, проводимых американскими учеными. Они озаботились вопросом наличия зависимости между продолжительностью жизни и генетическими особенностями организма. В общей сложности специалисты изучали данные по 54 миллионам человек. Они проверяли мутации геномов, сравнивая их с возрастом жизни родственником изучаемых людей, в том числе дальних.