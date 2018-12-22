Фастфуды набираются популярность

По данным аналитиков в России в течение текущего года практически вдвое увеличилось количество посетителей заведений фастфуда. Основная часть клиентов подобных заведений приходится на молодежь, при этом средний размер чека составляет 314 рублей, что в целом соответствует прошлогодним показателям.Эксперты признают доступность подобного питания, что и объясняет популярность. При этом такая ситуация идет в разрез со стремлением государства приучить граждан к здоровой пище. При этом динамика оказывается различной по городам. Например, при рассмотрении городов с миллионным населением в Воронеже, Уфе и Перми прирост составил 2,2-2,5 раза. В другие городах прирост оценивается в 1,5-1,7 раза, в то время как москвичи стали меньше посещать подобные заведения на 50%.Различия имеются и по величине среднего ценника. Дороже всего обходится посещение заведений быстрого питания в Екатеринбурге, в среднем в 381 рублей (+10% за год), в то время как в Воронеже тратят всего 223 рублей или на 10% меньше, чем в 2017-м году.Аналитики отмечают, что россияне предпочитают экономить на ресторанах и других крупных тратах, подменяя их более доступными альтернативами. В сегменте общепита это в первую очередь фастфуд. Зачастую такое питание оказывается даже дешевле, чем еда дома. При этом россияне предпочитают контролировать собственные траты, не увеличивая средний ценник при посещении.