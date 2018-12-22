Аномальных морозов в январе ждать не стоит

В Гидрометцентре составили прогноз на январь будущего года. Эксперты отмечают, что никаких аномальных отклонений от среднегодовых значений не предвидится. Колебания будут незначительными, причем в большую степень в положительную сторону, то есть будет немного теплее, чем обычно.





На 1 градус теплее, чем по нормам, будет на всей территории европейской части страны, а также в северной части Сибири и Дальнего востока. В частности это касается Чукотки, Якутии, Сахалина. Несколько холоднее будет в отдельных регионах Урала (южная часть региона) и в Сибири, но и здесь отклонения окажутся незначительными, и население не столкнется с серьезными природными катаклизмами.Наиболее холодная погода ждет в первый месяц будущего года жителей на юге Сибири и Забайкалья. В Москве температуры будут несколько выше нормативных значений. Если в среднем январская температура составляет -9,3 градуса, но в наиболее морозные дни температуры воздуха могут достигать -20 градусов в дневные часы и еще на 5 градусов холоднее в ночное время.В целом январь считается самым холодным месяцем. Морозы в этом месяце могут достигать -40 градусов, но такое происходит реже одного раза в столетие.Большая часть предстоящего месяца станет не очень снежной, исключение составят только северо-западные и западные регионы страны, в частности в Калининградской области, где осадков прогнозируется выше нормы.