Телеантенны в стране ждет ревизия

Российские власти планируют до конца первого полугодия наступающего года провести по стране полную ревизию всех телевизионных антенн, предназначенных для приема коллективного сигнала.



Данная работа должна быть проведена с целью определения общего числа устройств, нуждающихся в ремонте или замене. Она позволит определить степень глубины существующей проблемы и потребные финансовые средства, которые должны быть выделены на приведение сети в удовлетворительное состояние.



В руководстве ФГУП РТРС отмечают, что в советский период каждый многоквартирный дом имел принимающую антенну, от которой осуществлялась разводка по всем квартирам, но за прошедшее время данная система работы была нарушена. Антенны или полностью отсутствуют или находятся в собственности операторов телевидения. В отдельных случаях владение ими осуществляют управляющие компании.



Такую ситуацию в ведомстве признают неправильной, так как каждый гражданин должен обладать возможностью выбора между пользованием услуг платного кабельного телевидения и доступом к базовому пакету из двух десятков каналов, предоставляемому в бесплатном режиме. Последние также будут иметь цифровое качество предлагаемого изображения.



Представители телерадиосетей отмечают, что впервые проблемы с работоспособностью и наличием общедомовых антенн появились еще в конце 80-х годов, но до настоящего времени ими никто не занимался, поэтому ситуация только ухудшалась.