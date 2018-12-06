Рождественский пост предлагает ограничить себя в еде

Для всех православных начался Рождественский пост, длящийся 40 дней.



Для верующих это в первую очередь возможность увидеть истинного себя, оказавшись в условиях временного ограничения в пище, весьма важном компоненте для каждого человека.



При этом не стоит думать, что пост кроется исключительно в ограничениях плотских. Важным элементом любого поста выступают таинства исповеди и причащения. Они призваны не просто найти в себе слабые места и греховное начало, но и избавиться от него. При этом единственным способом добиться этого является обращение к богу.



Выбор во время поста ограничения на еду не случаен, так как позволяет каждому человеку пройти испытание искушением. Именно в этот момент начинается внутренняя борьба человека с раздражительностью и злобой, накапливающейся по мере роста длительности ограничений на привычный жизненный уклад.



Стоит отметить, что в дореволюционной России постилась большая часть населения, причем никаких сложностей у них не возникало. Например, только постных пирогов существовало около сотни, в ход шли каши и овощи. При этом не стоит забывать, что ограничения должны касаться не только состава продуктов, но и количества еды, способов ее приготовления. Если просто из «правильных продуктов» устраивать пиры, то говорить о посте не приходится. Стоит помнить, что ограничение в первую очередь должно быть духовное, а не физическое.