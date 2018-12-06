Что нового будет при сдаче экзаменов на права

В России реализуется программа совершенствования системы оценки навыков кандидатов на получение водительских прав. В числе прочего им предстоит ездить по магистралям с предельным лимитом скорости в 110км/ч.



В ГИБДД отмечают, что существующие в настоящее время нормы, ограничивающие выезд учеников на такие дороги, морально устарел.



В российской «Гильдии автошкол» отмечают, что в Европе подобная практика существует давно, и позволяет ученикам тренироваться в реальных условиях, с которыми им придется столкнуться после завершения обучения в школе. Сегодня в нашей стране только 17% всего времени, отводимого на обучение, используется для езды в реальных условиях, что не позволяет рассчитывать на должный уровень подготовки новоиспеченных водителей.



В ГИБДД в свою очередь отмечают, что степень сдачи экзамена по новым правилам возрастет, причем основное внимание планируется уделять вождению в городских условиях. Для этого вождение в городе и на автодроме будет объединено в одно упражнение.



В Союзе автошкол отметили, что новые правила не коснутся внутреннего экзамена, а будут касаться только экзамена в ГИБДД. При этом ученикам придется сдавать стандартные упражнения, но проходить они будут в условиях реальной городской среды.



Авторы предлагаемых инициатив предполагают, что новые требования будут стимулировать автошколы на подготовку учеников так, чтобы они уже к моменту экзамена в ГИБДД могли полноценно ощущать себя на дороге в городских условиях.