Лунодром построили в Королеве

В подмосковном Королеве на базе местного Колледжа космического машиностроения появился лунодром, предназначенный для отработки методик работы в условиях лунной поверхности. Он полностью имитирует лунный пейзаж и предусматривает наличие макета базы для постоянного пребывания людей.







В YouTube на фирменном канале РКК «Энергия» появился соответствующий видеоматериал, рассказывающий о последней разработке. Создатели отмечают, что Лунодром на сегодня представляет собой уникальный учебно-тренировочный объект. Он не позволяет воспроизвести грунт на поверхности естественного спутника нашей планеты, но полностью повторяет рельеф и позволяет добиться необходимой точности при моделировании различных рабочих ситуаций.







В перспективе планируется дальнейшее насыщение макетами оборудования, используемого при освоении лунного пространства. Новый лунодром станет площадкой для отработки различных действий в условиях спутника, причем практические навыки смогут получить студенты техникума, которым в дальнейшем предстоит работать в ракетно-космической отрасли, в том числе над проектами, связанными с освоением Луны.



В распространенном видео указывается, что на базе лунодрома можно будет проводить работы по созданию транспортных средств, работающих в безвоздушном пространстве и отрабатывать технологии в области жизнеобеспечения.



Реализацией проекта совместными усилиями занимаются представители РКК «Энергия» и Технологический университет Королева, которому и принадлежит указанный выше колледж.

