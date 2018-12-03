Продажу "красивых" номеров авто сделают легальной

В России уже неоднократно поднимался вопрос об организации легальной продажи автомобильных регистрационных номеров, обладающих определенными буквенными или цифровыми комбинациями, популярными среди автовладельцев.



В Минэкономразвития разрабатывается проект документа, регламентирующий подобную торговлю в рамках проводимых аукционов. Специалистам предстоит решить, какие номера подпадают под категорию «красивые», на кого необходимо возложить ответственность по организации контроля, и как его осуществлять.



Между тем, купить любые номерные знаки через интернет можно и сегодня, причем стоимость отдельных экземпляров достигает нескольких миллионов рублей, а суммарно рынок «красивых» номеров оценивается в несколько миллиардов. Данная сфера никаких не регулируется, и фактически вся торговля носит характер частных взаимоотношений с использованием «серых» схем».



Планируется, что новый документ на рассмотрении появится только осенью будущего года. Сегодня рассматривается один из трех вариантов проведения аукционов: предложение через них всех номеров с последующей передачей в бесплатную раздачу всех не раскупленных номеров; изначальная продажа через торги только «красивых» номеров; предоставление возможности покупателю самому выбрать интересующий его номер.



Необходимо отметить, что подобная практика уже существует во многих странах мира, и позволяет приносить в бюджет дополнительные средства.