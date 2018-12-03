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Продажу "красивых" номеров авто сделают легальной

01.12.2018

Продажу красивых номеров авто сделают легальнойВ России уже неоднократно поднимался вопрос об организации легальной продажи автомобильных регистрационных номеров, обладающих определенными буквенными или цифровыми комбинациями, популярными среди автовладельцев.

В Минэкономразвития разрабатывается проект документа, регламентирующий подобную торговлю в рамках проводимых аукционов. Специалистам предстоит решить, какие номера подпадают под категорию «красивые», на кого необходимо возложить ответственность по организации контроля, и как его осуществлять.

Между тем, купить любые номерные знаки через интернет можно и сегодня, причем стоимость отдельных экземпляров достигает нескольких миллионов рублей, а суммарно рынок «красивых» номеров оценивается в несколько миллиардов. Данная сфера никаких не регулируется, и фактически вся торговля носит характер частных взаимоотношений с использованием «серых» схем».

Планируется, что новый документ на рассмотрении появится только осенью будущего года. Сегодня рассматривается один из трех вариантов проведения аукционов: предложение через них всех номеров с последующей передачей в бесплатную раздачу всех не раскупленных номеров; изначальная продажа через торги только «красивых» номеров; предоставление возможности покупателю самому выбрать интересующий его номер.

Необходимо отметить, что подобная практика уже существует во многих странах мира, и позволяет приносить в бюджет дополнительные средства.

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