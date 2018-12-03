Рекорды по отжиманиям от ребенка

Немногие из взрослых мужчин способны подтянуться на перекладине в течение минуты 31 раз. Между тем, именно такой результат продемонстрировала Виктория Горбачева, десятилетняя жительница города Волжский.



Достижение девочки, занимающейся в секции спортивной гимнастики, уже внесен в Книгу рекордов России. Родители ребенка отмечают, что она с удовольствием занимается гимнастикой, и даже периодические серьезные травмы не способны отбить у нее желание заниматься любимым видом спорта. Однажды на чемпионате России она выступала с травмированным коленом, но пробилась в двадцатку сильнейших.



Отмечают девочку и представители тренерского штаба, выделяя в ней трудолюбие и готовность тренироваться в больших объемах.



Вика участвовала в соревнованиях по подтягиванию, где была замечена одним из членов жюри. Виктор Филиппов сам является рекордсменом в этом спортивном упражнении, он и предложил родителям талантливой девочки обратиться с соответствующей заявкой на включение достижения девочки в Книгу рекордов России, что и было в результате сделано.



Сама девочка сегодня ходит в обычную общеобразовательную школу, но видит свое будущее исключительно в гимнастике. Ее мечта добиться успехов в спорте и стать в дальнейшем профессиональным тренером, чтобы самостоятельно учить премудростям этого вида.



Спортсменка выделяет, что ее любимым на сегодня снарядом является бревно, так как именно на нем ей удаются наиболее сложные и успешные выступления.