Погода на декабрь: чего ждать от погоды в конце года

В России в последний месяц нынешнего года не будет никаких погодных аномалий. Подобное заявление сделал Дмитрий Киктев, занимающий должность и.о. главы Гидрометцентра. Он отмечает, что погода будет находиться в пределах установленных норм с отклонениями не более, чем на 1 градус.



Например, на северо-западе страны будет теплее среднестатистических показателей на градус, а в сибирско-уральском регионе, наоборот, будет на градус холоднее. В Приморье, Хабаровске и в северо-западных регионах страны в течение декабря возможны снегопады в объемах больше нормы, в то время как Забайкалье, юг Западной Сибири и большая часть дальневосточного региона будут иметь снега меньше, чем обычно. В частности это касается Ханты-Мансийска, Красноярка, Якутии, Камчатки и ряда других субъектов федерации.



При этом даже в этом случае отклонения величин будут умеренными, без значительного отличия от показателей, характерных для данной местности.



Мало осадков в течение предновогоднего месяца выпадет в южных регионах страны, в том числе республиках Северного Кавказа. Что касается остальных территорий России, то в отношении атмосферных осадков их будет ожидать самый обычный год со средними значениями, укладывающимися в пределы существующих норм.



Таким образом, погода в течение оставшегося до наступления Нового года времени не будет преподносить никаких неприятных сюрпризов для россиян.