Морозы вступают в свои права

В Москве на этой неделе закрепятся морозы. Уже сегодня днем будет в среднем -3 -5 градусов, причем не исключено появление небольшого снега.



Аналогичная погода, но на 1 градус холоднее будет наблюдаться и в среду. Синоптики предупреждают москвичей, что в этот день также есть все основания рассчитывать на небольшой снег.



Еще прохладнее будет в четверг. На термометрах в дневные часы температура будет колебаться в пределах -5 -7 градусов при ветре северо-западного направления до 8м/с. В пятницу в Гидрометцентре уже прогнозируют до -9 градусов мороза, причем ветер не только сменит направление на юго-западное, но и усилится до 10м/с.



Самая холодная погода на неделе ждет москвичей в ночь на субботу, когда в отдельных частях города будет до 14 градусов ниже нуля. В дневные часы в субботу воздух продолжит оставаться морозным, а его температура будет варьироваться в пределах от -4 до -9 градусов. Вместе с тем вместе с похолоданием воздух станет суше, а вероятность выпадения снега снизится практически до нуля. Облачность будет оставаться переменной.



Москвичам предлагают одеваться теплее, и заранее приготовиться к предстоящему похолоданию.