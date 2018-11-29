Склеп семейства Кноп ждет реставрация

Столичные власти запланировали проведение реставрации склепа семейства Кноп, расположенного на территории Введенского кладбища.



Данный объект имеет вековую историю и своей архитектурой имеет схожесть с элементами античной архитектуры. С учетом того, что за все время он ни разу не обновлялся, внешний вид склепа изношенный, отдельные его элементы начали разрушаться.



Кто является автором некрополя неизвестно, но есть достоверные данные, что отдельные элементы были изготовлены в мастерской Ивана Павлова, известного столичного камнетеса своего времени.



В Департаменте культурного наследия Москвы отмечают, что объект находится в очень запущенном состоянии, отдельные его элементы утрачены. В результате специалистам пришлось проделать внушительную архивную работу, что воссоздать в проекте исторический облик склепа, который и предстоит вернуть усыпальнице в ход выполнения реставрационных работ.



Кто именно был захоронен в склепе не известно. Семейство Кноп относилось к числу видных российских предпринимателей, но после революции 1917-го года эмигрировало в Европу. В советское время на территории склепа начали хоронить известных деятелей науки и искусства.