Тереза Дурова о "Театриуме на Серпуховке"

Столичный «Театриум на Серпуховке» заслуженно считается одним из наиболее нестандартных театров, существующих в городе. У его истоков, ровно четверть века назад стояла Тереза Дурова, до сих пор возглавляющая творческий коллектив.



Если 25 лет назад это был театр клоунады, где большая часть реквизита была выполнена своими руками, то сегодня его преуспевающий театр, широко известный активным участникам культурной жизни Москвы.



Отмечая свой юбилей, театр предложил 23-го ноября поклонникам искусства несколько постановок по символической цене билетов в 1 рубль. Естественно, что свободных мест в зрительном зале не оказалась.



Сегодня Тереза Дурова занимает в театре сразу несколько должностей, от директора до художественного руководителя. Сама она признается, что до конца не верит в свершение многолетней мечты о театральной работе, но рассчитывает и дальше развивать «Театриум на Серпуховке», как по репертуару, так и по количеству участников труппы.



Готовит театр премьеры и на нынешний сезон, в частности уже в декабре можно будет увидеть постановку «Волшебная мельница Сампо», созданную на основе одного из карело-финских эпосов.