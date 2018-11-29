В России вырастет пособие по уходу за ребенком

Верхняя граница пособия по уходу за ребенком будет передвинута с начала 2019 года.



В соответствии с заявлением российских чиновников, с 1 января грядущего года в стране произойдут глобальные экономические перемены, которые напрямую затронут жизнь россиян. Речь идет не только об увеличении акцизов на топливо, увеличении НДС, корректировке тарифов ЖКХ, но и о пособии по уходу за ребенком.



На текущий момент максимально допустимая выплата указанного пособия не должна превышать 24500 рублей. На фоне экономических преобразований представители верховной власти приняли решение о корректировке верхней границы пособия по уходу за ребенком в сторону увеличения. В частности, с 1 января 2019 года максимальный уровень выплат на ребенка на ежемесячной основе до 1,5 лет составит 26,1 тысячи рублей.



Помимо этого чиновники намерены поднять уровень пособия по беременности и родам, которое причитается работающим женщинам. Верхняя граница указанной выплаты будет находить в районе 301 тысячи рублей.



Эксперты пояснили, что власти подняли лишь те пособия, которые напрямую зависят от уровня доходов матери. Государственные пособия в форме единовременной выплаты за рождение ребенка и выплаты за постановку беременной женщины на ранних сроках беременности не были откорректированы.



Представители ФСС отметили, что повышение пособий беременным женщинам и матерям будет способствовать улучшению их материального положения в период декретного отпуска.