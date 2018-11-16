Принят законопроект о введении налогового режима в отношении самозанятых граждан

Российские чиновники закрепили на законодательном уровне налоговые ставки в отношении новой категории трудоспособного населения страны.



По данным информационного портала «Вести», представители верховной власти рассмотрели на заседании Государственной Думы нормативно-правовой акт, устанавливающих налоговую нагрузку на россиян, осуществляющих трудовую деятельность на особых условиях: без работодателя, без привлечения наемной силы по трудовым и коллективным договорам. Данная категория россиян с недавних пор получила отдельное наименование – самозанятые.



Ранее представители ФНС отмечали, что необходимо создать специальный налоговый режим для нового трудоспособного кластера. В рамках законопроекта чиновник предлагали установить единый налог на осуществление деятельности самозанятых россиян в зависимости от типа партнера:



- при взаимодействии с физическим лицом налог на доход будет установлен в размере 4%;

- при сотрудничестве с компанией, организацией налог на доход будет равен 6%.



Следует отметить, что власти намерены предоставить новой категории трудоспособного населения, вышедшей из тени, определенные привилегия. В частности, они будут освобождены от уплаты НДФЛ и НДС.



Законопроект вступит в силу на территории 4 регионов в качестве эксперимента, который будет проходить в период с 2019 по 2028 года. Новый налоговый режим будет действовать на просторах Республики Татарстан, Московской области, Калужской области и непосредственно в российской столице. Перейти на новый налоговый режим смогут все лица, которые относятся по сфере своей деятельности к самозанятым, если их доход не превышает 200 тысяч рублей на ежемесячной основе.