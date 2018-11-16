В России намерены вынести рекламные щиты подальше от дороги

В целях создания оптимальных условий для поездок и концентрации внимания водителя на дороге предлагается запретить размещать яркие рекламные щиты на оживленных трассах.



Согласно сведениям МВД России и Минтранса, более трети аварий на дорогах случается из-за невнимательности водителей, вызванной отвлечением от дорожного процесса на рекламу. Большинство рекламодателей стараются сделать свой товар более привлекательным и ярким, чтобы привлечь внимание потребителя. Красочные стенды можно встретить практически на любой дороге (особенно с большой проходимостью).



В рамках социологического исследования было выявлено, что около 36% водителей обращают внимание на рекламные щиты у дорог, теряя тем самым контроль над движением на несколько секунд, в течение которых может произойти авария.



На сегодняшний день российские власти в лице Росавтодора, Минтранса и МВД выступают за ведение запрета на установку рекламных стендов и щитов у дорог, предлагая вынести их как минимум на 0,5-1 метра от трассы. Эксперты утверждают, что рекламные ограждения, щиты необходимо отводить подальше от трасс, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта. Представители Росавтодора отмечают, что в идеале необходимо выносить рекламные стенды на 10+-15 метров от трасс.



Представители ГИБДД ранее не раз отмечали, что рекламные щиты относятся к «лишним предметам» на дорогах, которые мешают регулированию дорожного процесса. В 18% случаев ДТП, при сбоях в управлении автомобилем, неудачном маневре водители сталкиваются с рекламным щитом, которые фактически мешают автовладельцам.



Представители рекламной отрасли отметили, что при новом раскладе эта сфера деятельности по оповещению населения о новых продуктах и возможностях может полностью угаснуть.



В скором времени Государственная Дума будет рассматривать законопроект о пересмотре ГОСТов по размещению рекламы на российских дорогах. Ранее отмечалось, что в России разрабатывают новый механизм взыскания штрафов за нарушение ПДД.