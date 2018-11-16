Около 25% россиян не пользуется Интернетом

По результатам социологического исследования около четверти граждан России не пользуются всемирной паутиной.



На территории 12 регионов Российской Федерации был организован социологический опрос, в котором приняло участие более 3000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Исследование проводила компания «Левада-центр».



В результате социологического опроса было выявлено, что более половины россиян ежедневно пользуются Интернетом, а около четверти граждан не нуждаются во всемирной паутине и полагаются на имеющиеся у них знания, умения, советы близких.



56% российского населения ежедневно выходят в социальные сети, на веб-страницы. В общей сложности по состоянию на 13 ноября 2018 года Интернетом пользуется более 70% граждан РФ. Около 13% участников социологического исследования заходят в Интернет минимум 2-3 раза в неделю, 5% респондентов – раз в неделю.



Самыми частыми гостями интернет-страниц и социальных сетей является молодое поколение в возрасте 18-25 лет. В большинстве случаев молодые люди относятся к категории студентов и учащихся, которые ищут учебный материал во всемирной паутине. Более половины респондентов (в возрасте 26-50 лет) общаются с родными и близкими через соцсети.



Недавно также было проведено международное исследование пользователей сети интернет, в ходе которого было определено, что доминирующее число участников онлайн-жизни относится к представителям мужского пола.



Между тем, в России разрабатывают эталон 5G.