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Около 25% россиян не пользуется Интернетом

15.11.2018

Около 25 процентов россиян не пользуется Интернетом По результатам социологического исследования около четверти граждан России не пользуются всемирной паутиной.

На территории 12 регионов Российской Федерации был организован социологический опрос, в котором приняло участие более 3000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Исследование проводила компания «Левада-центр».

В результате социологического опроса было выявлено, что более половины россиян ежедневно пользуются Интернетом, а около четверти граждан не нуждаются во всемирной паутине и полагаются на имеющиеся у них знания, умения, советы близких.

56% российского населения ежедневно выходят в социальные сети, на веб-страницы. В общей сложности по состоянию на 13 ноября 2018 года Интернетом пользуется более 70% граждан РФ. Около 13% участников социологического исследования заходят в Интернет минимум 2-3 раза в неделю, 5% респондентов – раз в неделю.

Самыми частыми гостями интернет-страниц и социальных сетей является молодое поколение в возрасте 18-25 лет. В большинстве случаев молодые люди относятся к категории студентов и учащихся, которые ищут учебный материал во всемирной паутине. Более половины респондентов (в возрасте 26-50 лет) общаются с родными и близкими через соцсети.

Недавно также было проведено международное исследование пользователей сети интернет, в ходе которого было определено, что доминирующее число участников онлайн-жизни относится к представителям мужского пола.

Между тем, в России разрабатывают эталон 5G.

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