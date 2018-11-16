Ремонт дорог возможен в любое время года?

Росавтодор отметил, что при выполнении правил и технологий по укладке асфальта, ремонт дорог возможен в любое время года.



На сегодняшний день прессе стало известно, что Росавтодор заявил о том, что проведение ремонтных работ будет возможно проводить в зимнее время года и при любых погодных условиях, если будут выполняться определенные рекомендации и правила, соблюдаться технология укладки асфальта.



По данным информационного агентства «РИА Новости», представители Росавтодора лишь разработали методические и иные рекомендации по проведению ремонта дорог в плохи условиях, но на самом деле никто подобного разрешения на текущий момент не утверждал. Лидеры дорожного ведомства отметили, что ученые не исключают возможность проведения ремонтных работ дорожного покрытия при любых погодных условиях, если температурный режим находится в диапазоне от +5 до -10 градусов по цельсию. Ремонт дорог возможен даже при выпадении снега или дождей, иных осадков. Чтобы качество асфальта не подводило и дорожное покрытие полноценно эксплуатировалось длительный период времени, необходимо соблюдать некоторые правила и технологию укладки.



Представители Росавтодора отметили, что при соблюдении рекомендаций большая часть российских дорог сможет быть отремонтирована в более короткие сроки без ущерба движению транспортных средств. Ведомство акцентировало внимание, что документ носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не разрешает проводить ремонт, когда заблагорассудится спецслужбам.



Между тем, в России разрабатывают новый механизм взыскания штрафов за нарушение ПДД.