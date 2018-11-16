Опоры жд-части Крымского моста установлены

Строители завершили возведение опорной части железной дороги на Крымском мосту.



На сегодняшний день крымские чиновники сделали официальное заявление, в рамках которого говорится, что строители завершили возведение опор железнодорожной части сооружения, которое соединяет Россию и крымский полуостров.



Согласно проектным данным, вся новая конструкция предполагает установку около 600 опор, более половины которых приходится на железную дорогу. На текущий момент представители строительной организации заявил, что все опорные части готовы к эксплуатации. Строители завершили установку пор на автотрассах и железной дороге Крымского моста.



В целях повышения безопасности передвижения перед установкой опор строители ставили более 1000 свай на большую глубину (более 100 метров). Директор компании «Стройгазмонтаж», которая занималась выполнением указанных работ, отметил, что строители сумели завершить работу в срок без каких-либо нареканий. Качество работ находится на высшем уровне. Несмотря на сложность работ, связанную с погодными и климатическими условиями, часто возникающими штормами и сложным грунтом, все опоры были проверены на прочность и закреплены.



В соответствии с заявлением Аркадия Ротенберга, который является главным лицом «Стройгазмонтажа», в настоящее время перед строителями поставлена новая задача – установка пролетов на 8 участках морского и сухопутного типа. По оценкам экспертов, по состоянию на начало ноября пролетами было занято около 15 км трассы. На готовых пролетах работники строительной сферы уже успели уложить рельсошпальную решетку.



Тем временем, Минэкономразвития намерено изменить параметры учета недвижимости.