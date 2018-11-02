Минэкономразвития намерено изменить параметры учета недвижимости

Представители Минэкономразвития РФ предложил не включать в состав недвижимого имущества сараи, заборы, беседки иные некапитальные сооружения.



Согласно сведениям информационного агентства «РБК», Министерство экономического развития предложило исключить из списка недвижимого имущества незначительные объекты, которые в большей степени служат в качестве средств по благоустройству территории. В частности, речь идет о заборах, беседках, сараях и иных сооружениях.



Представитель департамента недвижимости России в лице Алексея Бутовецкого акцентировал внимание на том, что в ближайшее время (после одобрения Государственной Думы и вышестоящих органов) поправки будут включены в состав Гражданского кодекса.



Бутовецкий отметил, что к недвижимости необходимо относить такие строения, здания и сооружения, перенос которых требует специального разрешения отдельных органов (пожарной службы, БТИ и пр.). Ранее представители Счетной Палаты не раз отмечали, что необходимо расширить классификацию недвижимого имущества, отдельно выделив такие объекты, как сарай, гараж, баня, хозблок, беседка, забор и пр. Чиновники заявляли о необходимости введения новой категории строительных объектов. В частности, Счетная Палата настаивала на введении терминов «незавершенное строительство», «сарай», «иные объекты» или выведение всех незначительных построек в отдельную категорию «облагораживающего» типа.



Власти отметили, что введение в действие нового понятия и выведения из объектов недвижимого имущества таких сооружений, как сарай, беседка, хозблок, забор сократит уровень бюрократии в стране, позволит снизить уровень расходов россиян, связанных с регистрацией новых сооружений. При исключении указанных некапитальных сооружений из списка недвижимости регистрировать новые объекты не придется.



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