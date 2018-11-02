Россиян обяжут ставить "умные" счетчики на электроэнергию

Замминистра энергетики РФ сообщила, что обязанность по установке «умных счетчиков» на свет ляжет на плечи поставщика услуг и обслуживающих компаний.



С 2021 года на территории Российской Федерации планируется ввести повсеместно новые счетчики, которые будут автоматически отправлять сведения об объеме потребленной электроэнергии в ресурсоснабжающую компанию. Более того, новшество позволит в значительной степени сэкономить время и деньги компаний и россиян.



После того, как Минэнерго объявил о том, что в ближайшей перспективе планирует установить во всех многоквартирных домах «умные счетчики» и внедрить их повсеместно до конца 2021 года, у россиян возник вопрос: кто будет платить за установку нового прибора? По сути, на законодательном уровне появляется новая обязанность – заменить старые счетчики на новые более технологичные. В то же время, большую часть населения устраивает работы нынешних приборов, и они не планировали тратиться на их замену (за исключением форс-мажоров).



Заместитель министра по энергетике РФ отметила, что российские чиновники планируют возложить обязанность по замене энергосчетчиков на ресурсоснабжающие компании и обслуживающие население организации. Конечно, новая обязанность компаний может повлечь за собой определенные расходы, которые будут отражаться на тарифе или иным платежом в квитанции. В то же время, Анастасия Бондаренко заявила, что внедрение «умных» счетчиков упростит жизнь российского населения и обеспечит своевременное информирование поставщиков услуг об объемах потребленной электроэнергии, а, значит, сможет удешевить потребляемые ресурсы и снизить расходы ресурсоснабжающих компаний. Бондаренко убеждена, что «умные» счетчики позволят бороться с коммерческими потерями и бесконтрольным и безучетным потреблением электроэнергии.



Согласно задумке разработчиков, злостные неплательщики по ЖКХ будут автоматически отключаться от электросетей, если за ними будет образован долг в определенном размере.



Поэтапный переход к электросчетчикам нового поколения планируется начать с 2021 года и завершить до 2023 года. Если к 2023 году «умные» счетчики не будут внедрены повсеместно, то ответственные компании будут вынуждены платить штрафные санкции за невыполнение своих обязанностей.



Ранее сообщалось, что власти планируют запретить курение у подъезда.