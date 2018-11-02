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Россиян обяжут ставить "умные" счетчики на электроэнергию

31.10.2018

Россиян обяжут ставить умные счетчики на электроэнергию Замминистра энергетики РФ сообщила, что обязанность по установке «умных счетчиков» на свет ляжет на плечи поставщика услуг и обслуживающих компаний.

С 2021 года на территории Российской Федерации планируется ввести повсеместно новые счетчики, которые будут автоматически отправлять сведения об объеме потребленной электроэнергии в ресурсоснабжающую компанию. Более того, новшество позволит в значительной степени сэкономить время и деньги компаний и россиян.

После того, как Минэнерго объявил о том, что в ближайшей перспективе планирует установить во всех многоквартирных домах «умные счетчики» и внедрить их повсеместно до конца 2021 года, у россиян возник вопрос: кто будет платить за установку нового прибора? По сути, на законодательном уровне появляется новая обязанность – заменить старые счетчики на новые более технологичные. В то же время, большую часть населения устраивает работы нынешних приборов, и они не планировали тратиться на их замену (за исключением форс-мажоров).

Заместитель министра по энергетике РФ отметила, что российские чиновники планируют возложить обязанность по замене энергосчетчиков на ресурсоснабжающие компании и обслуживающие население организации. Конечно, новая обязанность компаний может повлечь за собой определенные расходы, которые будут отражаться на тарифе или иным платежом в квитанции. В то же время, Анастасия Бондаренко заявила, что внедрение «умных» счетчиков упростит жизнь российского населения и обеспечит своевременное информирование поставщиков услуг об объемах потребленной электроэнергии, а, значит, сможет удешевить потребляемые ресурсы и снизить расходы ресурсоснабжающих компаний. Бондаренко убеждена, что «умные» счетчики позволят бороться с коммерческими потерями и бесконтрольным и безучетным потреблением электроэнергии.

Согласно задумке разработчиков, злостные неплательщики по ЖКХ будут автоматически отключаться от электросетей, если за ними будет образован долг в определенном размере.

Поэтапный переход к электросчетчикам нового поколения планируется начать с 2021 года и завершить до 2023 года. Если к 2023 году «умные» счетчики не будут внедрены повсеместно, то ответственные компании будут вынуждены платить штрафные санкции за невыполнение своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что власти планируют запретить курение у подъезда.

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