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Государство поможет повысить квалификацию предпенсионерам

22.10.2018

квалификацию предпенсионерам Российские чиновники предусмотрели бесплатную образовательную программу по повышению квалификации россиян предпенсионного возраста на бесплатной основе.

На сегодняшний день СМИ стало известно, что Министерство труда и соцзащиты разработало специальную программу по переквалификации предпенсионеров. Образовательная программа предусматривает организацию соответствующих курсов за счет государства. Продолжительность обучения в среднем составит около 3 месяцев.

Согласно новой концепции, предпенсионеры смогут повышать квалификацию и одновременно с этим получать стипендию на уровне МРОТа, установленного в домашнем регионе. Средняя стоимость одного курса переквалификации граждан предпенсионного возраста составит около 33 тысяч рублей. По подсчетам трудового ведомства России, к концу 2024 года переквалификацию пройдет более 450 тысяч граждан, которым осталось трудиться до выхода на пенсию около 5 лет.

Минтруда убежден, что переобучение предпенсионеров позволит создать все условия для полноценного функционирования бизнеса в России, и не допустит дискриминации работников по возрастному основанию.

Напомним, что идея о повышении уровня знаний и умений предпенсионеров путем переобучения принадлежит президенту РФ, который поручил заняться разработкой соответствующей программы ведомствам.

В настоящее время законопроект о переквалификации предпенсионеров находится на согласовании Минтруда, Минэкономразвития и Минфина.

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