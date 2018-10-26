Государство поможет повысить квалификацию предпенсионерам

Российские чиновники предусмотрели бесплатную образовательную программу по повышению квалификации россиян предпенсионного возраста на бесплатной основе.



На сегодняшний день СМИ стало известно, что Министерство труда и соцзащиты разработало специальную программу по переквалификации предпенсионеров. Образовательная программа предусматривает организацию соответствующих курсов за счет государства. Продолжительность обучения в среднем составит около 3 месяцев.



Согласно новой концепции, предпенсионеры смогут повышать квалификацию и одновременно с этим получать стипендию на уровне МРОТа, установленного в домашнем регионе. Средняя стоимость одного курса переквалификации граждан предпенсионного возраста составит около 33 тысяч рублей. По подсчетам трудового ведомства России, к концу 2024 года переквалификацию пройдет более 450 тысяч граждан, которым осталось трудиться до выхода на пенсию около 5 лет.



Минтруда убежден, что переобучение предпенсионеров позволит создать все условия для полноценного функционирования бизнеса в России, и не допустит дискриминации работников по возрастному основанию.



Напомним, что идея о повышении уровня знаний и умений предпенсионеров путем переобучения принадлежит президенту РФ, который поручил заняться разработкой соответствующей программы ведомствам.



В настоящее время законопроект о переквалификации предпенсионеров находится на согласовании Минтруда, Минэкономразвития и Минфина.