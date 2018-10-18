В России предложили День учителя сделать официальным праздничным днем

Рассматривается возможность сделать 5 октября официальным выходным днем.



В соответствии с предложением Минобразования России, в скором времени на заседании Государственной Думы будет поднят вопрос о том, чтобы сделать 5 октября официальным праздничным днем. Напомним, что ежегодно 5 октября в России отмечается День учителя. Данный праздник носит формальный характер, так как в это день «юбиляры» работают в поте лица. Власти решили отметить значимость этой профессии путем выведения этого дня в праздничную зону.



Ранее Владимир Путин не раз отмечал, что педагоги и учителя в стране перестали относиться к уважаемой категории. Работники образовательной отрасли получали сущие копейки, хотя проводили с детьми значительно больше времени, чем их родители. В рамках майских указов президента России заработная плата педагогов выросла на 200%.



По мнению чиновников, необходимо признать 5 октября праздничным днем на законодательном уровне. К данному празднику будут относиться не только учителя и педагоги. Но и работники дошкольных образовательных учреждений, ВУЗов, техникумов и пр. Таким образом, чиновники намерены подчеркнуть уважение к труду работников образовательной среды, их значимость.



В скором времени соответствующий законопроект поступит на рассмотрение Госдумы.