Правила замены и восстановления водительского удостоверения ужесточены

Власти обязали владельцев транспортных средств для получения водительского удостоверения полностью гасить задолженности (штрафы и иные нарушения).



На сегодняшний день власти утвердили новый порядок получения водительского удостоверения. Водители, имеющие задолженность перед ФНС (штрафы ПДД и пр.) будут обязаны сначала оплатить все санкции и только после этого смогут получить удостоверение, дающее право водить автомобиль.



Согласно сведениям МВД, каждый третий водитель имеет за плечами по 3-5 непогашенных штрафов. При этом владелец средства передвижения не торопится их гасить, но вот менять водительское удостоверение по мере истечения его срока или после лишения прав по суду, приходит в короткие сроки.



МВД ужесточило требования к выдаче водительского удостоверения. Теперь сотрудники правоохранительного ведомства обязаны проверять наличие у владельца автомобиля штрафов. Если санкции имеются, не погашены, то ему имеют право отказать в выдаче водительского удостоверения до тех пор, пока он не погасит задолженность перед государством. Для этого должнику придется предоставить квитанции об оплате штрафных санкций.



Если водитель был лишен водительских прав из-за того, что был пойман сотрудниками ГИБДД пьяным за рулем, то ему придется пройти повторное медосвидетельствование.



Ранее ГИБДД настаивали на том, что бы по итогам прохождения курсов по вождению, новичкам выдавалось временное удостоверение сроком на 2-3 года. Если в течение указанного периода времени новоиспеченный водитель не совершал серьезных нарушений, не попал в ДТП, то ему произведут замену временного удостоверения на постоянное. Если же были нарушения. То придется пройти курсы повторно и вновь отправиться на испытательный срок. Пока что эта мера находится на рассмотрении властей.