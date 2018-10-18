Возможно ли повышение штрафа за ложный вызов экстренных служб?

Чиновники намерены ужесточить уровень административной ответственности за вымышленное ЧП и вызов на «место происшествия» спецслужб.



По данным МВД, в последнее время на территории российского государств участились случаи ложного вызова спецслужб. В частности, люди число мнимых вызовов скорой помощи достигает трети от общего числа вызовов, пожарных – около 24,7%, МЧС – 12,3%. На фоне отзыва спецслужб на ложный вызов реальные пострадавшие и больные люди не могут своевременно получить квалифицированную помощь.



По мнению большинства политиков, столь халатное отношение людей к спецслужбам экстренной помощи вызвано их безнаказанностью. Даже детская шалость такого рода должна иметь свое наказание, чтобы ребенок понимать, что шутить подобным образом не стоит. Кто-то в этот момент может умирать и не получить необходимой подмоги, квалифицированной помощи.



Представители Мосгордумы предложили ужесточить уровень административной ответственности за бездумный вызов экстренных служб. В частности, власти настаивают на увеличении штрафной санкции минимум в 5 раз, а также внедрить возможность выполнения виновным лицом исправительных работ в размере до 200 часов.



Эксперты отмечают, что новые санкции должны применяться повсеместно при каждом ложном вызове. На данный момент в Росси сложилась практика, что мнимый вызов спускается с рук злоумышленнику, а действие законов распространяется преимущественно при ложном акте террора.



Власти дано признали необходимость введения более серьезных мер наказания за лежвызовы служб экстренной помощи. В скором времени законопроект будет выдвинут на рассмотрение Государственной Думы.