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Возможно ли повышение штрафа за ложный вызов экстренных служб?

15.10.2018

штрафа за ложный вызов экстренных службЧиновники намерены ужесточить уровень административной ответственности за вымышленное ЧП и вызов на «место происшествия» спецслужб.

По данным МВД, в последнее время на территории российского государств участились случаи ложного вызова спецслужб. В частности, люди число мнимых вызовов скорой помощи достигает трети от общего числа вызовов, пожарных – около 24,7%, МЧС – 12,3%. На фоне отзыва спецслужб на ложный вызов реальные пострадавшие и больные люди не могут своевременно получить квалифицированную помощь.

По мнению большинства политиков, столь халатное отношение людей к спецслужбам экстренной помощи вызвано их безнаказанностью. Даже детская шалость такого рода должна иметь свое наказание, чтобы ребенок понимать, что шутить подобным образом не стоит. Кто-то в этот момент может умирать и не получить необходимой подмоги, квалифицированной помощи.

Представители Мосгордумы предложили ужесточить уровень административной ответственности за бездумный вызов экстренных служб. В частности, власти настаивают на увеличении штрафной санкции минимум в 5 раз, а также внедрить возможность выполнения виновным лицом исправительных работ в размере до 200 часов.

Эксперты отмечают, что новые санкции должны применяться повсеместно при каждом ложном вызове. На данный момент в Росси сложилась практика, что мнимый вызов спускается с рук злоумышленнику, а действие законов распространяется преимущественно при ложном акте террора.

Власти дано признали необходимость введения более серьезных мер наказания за лежвызовы служб экстренной помощи. В скором времени законопроект будет выдвинут на рассмотрение Государственной Думы.

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