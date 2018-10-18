Власти рассмотрели возможность сохранения льгот для предпенсионеров

Предпенсионеры смогут рассчитывать на получение льгот по имущественным налогам.



Согласно сведениям информационного агентства «РИА Новости», государственная дума одобрила нормативно-правовой акт, который предусматривает сохранение для граждан предпенсионного возраста некоторых льгот. В частности, предпенсионеры смогут пользоваться привилегиями в отношении имущественных налогов.



На данный момент в стране наблюдается проведение не только пенсионной, но и экономической реформы. Вслед за повышением пенсионного возраста российские чиновники намерены увеличить срок действия имущественных налогов. Чтобы обезопасить от «налогового банкротства» граждан, которым осталось работать до пенсии около 5 лет, власти решили предоставлять предпенсионерам ряд льгот. В частности, по достижении женщин 55 лет, а мужчин – 60 лет, людям предпенсионного возраста будут полагаться определенные «скидки» в части уплаты налогов имущественного характера.



По оценкам экспертов, на текущий момент пенсионеры и люди предпенсионного возраста вынуждены тратить около трети (34,3%) своих доходов на уплату обязательных платежей имущественного типа. По мнению большинства депутатов Государственной Думы, законопроект предусматривающий предоставление льгот гражданам предпенсионного возраста, призван обеспечить поддержку со стороны государства на фоне проведения экономической и пенсионной реформы.



Представители верховной власти России отмечают, что намерены пересмотреть перечень льготных категорий и налоговых привилегий в связи с проведением экономических преобразований. Политическими переменами и изменениями в пенсионной среде.