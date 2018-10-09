В России грядет "паспортная реформа"

Российские чиновники планируют полностью перевести население на электронные паспорта к 2024 году.



В настоящее время власти активно обсуждают возможность и условия перехода на электронный документооборот. В частности, российские чиновники намерены приступить к замене бумажного паспорта на электронный уже в 2021 году. На данный момент власти прорабатывают на законодательном уровне механизм «паспортной реформы».



Предполагается, что электронный паспорт сможет объединить в единой базе самые необходимые сведения: паспортные данные, пенсионное свидетельство, ИНН, медицинский полис. По результатам социологического исследования эксперты определили, что в 90% случаев при обращении граждан за получением той или ной услуги необходимо предоставить указанный пакет документов. Пере6ход на электронный документооборот позволит сделать доступ к наиболее важной и востребованной информации о населении мгновенной.



Что будет представлять из себя электронный паспорт? По сути, новый документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, будет представлен в форме пластиковой карты с небольшим чипом, на котором будет размещена вся информация о человеке в закодированном виде. На текущий момент чиновники обеспокоены созданием сверхпрочной системы безопасности данных.



Министерство финансов установило, что средний уровень затрат, связанных с реализацией «паспортной реформы» составит около 115 миллиардов рублей. Более 70% затрат государство вернет в форме пошлины за получение паспорта. Россияне полностью перейдут на электронные паспорта к концу 2024 года.