В России появятся новые профессии

Эксперты «Автонета» отметили, что в ближайшее десятилетие в стране появятся новые профессии, в том числе виртуальный полицейский.



Инновационное и цифровое развитие государства провоцирует «вымирание» ряда профессий и зарождение новых квалификаций. В частности, представители «Автонета» заявили, что в ближайшие 10 лет в стране появится около 5 новых профессий.



Ранее российские чиновники отмечали, что на фоне развития цифровой экономики ив стране может исчезнуть порядка 13 профессий, а большую часть работы будут выполнять роботы под чутким контролем и руководством человека.



Согласно прогнозам экспертов, в скором времени в России может появиться виртуальный полицейский (гаишник), эксперт по цифровым аномалиям, оператор «кросс-логистики» и др.



Аналитики утверждают, что появление «виртуальных гаишников» в значительной степени улучшит уровень безопасности на российских дорогах. Более того, новый «виртуальный сотрудник» МВД сможет контролировать ситуацию на дороге в любое время года и суток, не поддаваясь эмоциям и иным человеческим факторам. Более того, эксперты по цифровым аномалиям смогут определять и прогнозировать потенциальные проблемы и сбои в работе роботов, что позволит заблаговременно решить проблему.



По мнению российских чиновников, новые профессии и будут востребованы на рынке. В частности, «виртуальный полицейский» будет полезен на дорогах, а профессии, связанные с моделированием, прогнозированием и развитием искусственного интеллекта будут востребованы в конструкторской среде, аналитических центров, научно-исследовательских центрах.