Россияне смогут проходить диспансеризацию без ущерба для себя и работодателя

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выделение одного дня для диспансерного обследования и учета в медучреждении.



Обязательная диспансеризация населения проходит раз в три года. К сожалению, по данным Минздрава, россияне не спешат в поликлинику, чтобы пройти обследование. Отказ от диспансеризации граждане мотивируют тем, что не готовы нести убытки. Более того, в 75% работодатели не идут на уступки и не отпускают работника на медобследование, заставляя брать выходной за свой счет.



Российские чиновники проанализировали ситуацию, складывающуюся в стране. По итогам заседания Государственной Думы было принято решение обязать работодателей выделять 1 день для прохождения комиссии. Работники-предпенсионеры компании, которым осталось трудиться до пенсии до 5 лет, смогут взять 2 дня для прохождения диспансеризации. Власти отметили, что подобная привилегия может предоставляться одному сотруднику не чаще, чем раз в три года.



Чтобы получить официальное освобождение от рабочих обязанностей на 1 день, сотруднику необходимо написать и подать руководству заявление, заранее согласовав дату для прохождения диспансерного обследования. После одобрения заявления администрацией компании, работник сможет без ущерба для себя и компании спокойно обследоваться в медицинском учреждении.



Следует отметить, что согласно новому порядку, за сотрудником сохраняется рабочее место и средний заработок в день прохождения диспансеризации.



В настоящее время прессе стало известно, что нормативно-правовой акт, регламентирующий процесс выделения дня для прохождения диспансеризации, был подписан Владимиром Путиным.