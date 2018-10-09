Большинство россиян читают художественную литературу

Несмотря на то, что библиотеки испытывают дефицит посетителей, более 80% россиян предпочитает читать художественную литературу.



Согласно результатам соцопроса, организованного на территории 8 регионов страны, более 30% россиян пользуются сетью Интернет для поиска книги, которую можно почитать на досуге. Лишь около 21% посещают библиотеки, чтобы взять старую добрую книжку в руки. В то же время около 60% россиян предпочитают читать бумажные книги, а не их электронные копии.



По итогам социологического исследования эксперты выявили, что более 80% граждан России читают художественную литературу. Развивающую, научную литературу предпочитает около 75% респондентов.



Исследователи выявили, что молодое поколение в возрасте 18-25 лет предпочитает электронные книги. Данную позицию заняло более 58% респондентов. Люди старшего поколения (35-55 лет) предпочитают книги бумажного типа. Среди данной категории анкетированных лиц было выявлено более 60%;.



Эксперты выяснили, что новости россияне предпочитают читать на электронном формате или просматривать по телевизору. Подобное поведение прослеживается в отношении 67% опрошенных граждан.



Среди пассивных россиян, которые не любят читать художественную научную иную литературу, было выявлено около 6% населения.