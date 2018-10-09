РЖД намерена трансформировать плацкарт в капсулы

Руководство компании «Российские железные дороги» задумались над новым устройством плацкартов – созданием зоны персонального комфорта.



Администрация «РЖД» ранее анонсировала, что в течение 3-5 лет закупит более двух десятков новых вагонов, которые будут оснащены розетками, Wi-Fi, биотуалетом и даже (не исключено) душем. В настоящее время администрация компании заявила, что рассматривает возможность нового обустройства плацкартных вагонов. В частности, рассматривается вопрос о создании «индивидуального комфорта» для пассажиров. Для этого предлагается создать специальные капсулы в плацкартных вагонах, которые позволят всем пассажирам иметь собственное пространство.



На текущий момент Федеральная антимонопольная служба ограничила ценовой роста тарифов РЖД. Компания может повысить стоимость оказываемых услуг не более чем на 3,9% годовых. Индексация тарифов будет проведена 1 января 2019 года. Рост цен на 3,9% позволит значительно ускорить обновление вагонов РЖД.



Согласно результатам социологического исследования, несмотря на все неудобства плацкартных вагонов, более 73% россиян не готов отказаться от них. Основная причина, по которой граждане ездят в плацкартах – низкая стоимость по сравнению с купе. Большая часть россиян готова терпеть неудобства ради экономии.



Администрация РЖД отмечает, что по мере благоустройства плацкартных вагонов, их стоимость изменится незначительно. Компания запланировала все расходы с учетом возможного роста цен. В скором времени россияне смогут ездить в комфорте по оптимальной цене.