Пенсионная реформа не предполагает повышения пенсии работающим пенсионерам

Власти отметили, что по мере завершения реализации «пенсионной реформы» пенсии работающим пенсионерам не будут индексировать.



На сегодняшний день на фоне повышения пенсионного возраста власти продолжают пересматривать политику ПФР, чтобы сделать жизнь пенсионеров и предпенсионеров более защищенной и финансово обеспеченной. На днях правительство России одобрило законопроект, который предусматривает уголовное наказание в отношении работодателей, которые отказывают в приеме на работу или необоснованно увольняют предпенсионеров.



Предпенсионеры – люди, которым до выхода на пенсию осталось отработать до 5 лет. Владимир Путин отметил, именно эта категория граждан России является самым незащищенным слоем населения.



В настоящее время российские чиновники активно обсуждают вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. На данный момент в рамках пенсионной реформы данная мера допустима. По мере завершения реализации преобразований в пенсионной среде (2024 год) судьба пенсий работающих пенсионеров не определена: вопрос о корректировке пенсионных выплат указанной категории граждан не поднимается, а, значит, индексация проводиться не будет.



Максим Топилин прокомментировал этот пробел тем, что чиновники могут в любой момент пересмотреть ход пенсионной политики и оставить возможность индексации пенсий работающих пенсионеров. Топилин также отметил, что дана мера будет основываться не только исходя из уровня финансового состояния пенсионеров, которые не покинули рабочее место, но и исходя их возможностей государства.