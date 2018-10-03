Социологи определили, как россияне отдохнули этим летом

Более трети россиян отдыхали дома: на даче, на отечественном курорте.



Согласно результатам социологического исследования, проведенного ВЦИОМ, было выявлено, что доминирующая доля российского населения предпочитает отдыхать в летний период дома. Подобной позиции придерживается более 60% граждан России.



В частности, около 33% россиян заявили, что лето 2018 года провели в домашних условиях. Притом данная категория респондентов отметила, что неплохо провели отдых дома, в родных стенах. Около трети анкетированных лиц заявили, что предпочитаю отдых дома, в России, вместо путешествий за рубеж из-за политического давления и развития «русофобии» в ряде стран.



Эксперты отметили, что россияне на фоне политического давления на Россию стали более домашними». Большинство граждан в период отпуска занимались огородничеством и садоводством, принося в свою жизнь не только отдых, но и пользу.



На отечественных курортах отдохнуло около 10% россиян. Из них 6% россиян отдыхали на курортной территории Краснодарского края, 4% граждан – в Крыму. Помимо этого, посетили иные города курортного значения более 12% российского населения.



По итогам социологического исследования было выявлено, что лишь 6% россиян отправились летом 2018 года отдыхать за границу. Следует отметить, что «зарубежный отдых» предпочитают жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. Москвичи и ленинградцы заявили, что отдыхать дома в привычном городском ритме невозможно, поэтому предпочитают уезжать подальше в теплые края, где их ждет экзотика, спокойствие и природа.